Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Пакистан

Карачи: бойня на бирже

Комментарии
 Елена Караева
euronews_icons_loading
Карачи: бойня на бирже
Авторское право  AP Photo/Fareed Khan
Размер текста Aa Aa

Семь человек - четыре охранника фондовой биржи Карачи, полицейский и двое мирных жителей - стали жертвами нападения вооруженной группы на здание торговой площадки в этом финансовом центре Пакистана.

Среди брокеров, как сообщает АР, пострадавших нет.

Нападавшие были вооружены автоматами и гранатами, они принадлежали к боевикам-сепаратистам из соседней провинции, эта группировка уже взяла на себя ответственность за теракт.

Четверо боевиков были ликвидированы силами быстрого реагирования, прилегающие к бирже районы оцеплены.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube