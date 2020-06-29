Карачи: бойня на бирже

Семь человек - четыре охранника фондовой биржи Карачи, полицейский и двое мирных жителей - стали жертвами нападения вооруженной группы на здание торговой площадки в этом финансовом центре Пакистана.

Среди брокеров, как сообщает АР, пострадавших нет.

Нападавшие были вооружены автоматами и гранатами, они принадлежали к боевикам-сепаратистам из соседней провинции, эта группировка уже взяла на себя ответственность за теракт.

Четверо боевиков были ликвидированы силами быстрого реагирования, прилегающие к бирже районы оцеплены.