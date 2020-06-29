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Франция

Лионские волонтеры очищают Рону от мусора

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 Guillaume Petit
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Лионские волонтеры очищают Рону от мусора
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По данным Информационного центра зеленых городов Лион обладает богатейшим биологическим разнообразием среди 50 крупнейщих населенных пунктов Франции. Группа местных волонтеров из ассоциации ODYSSEUS 3.1 стремится обеспечить его лидерство в экорейтинге и дальше. Профессиональные водолазы и просто небезразличные к окружающей среде жители собираются теперь каждые выходные на берегу Роны, чтобы очистить ее акваторию от мусора

Седрик Феррера, волонтер: "Если бы каждый делал все от него зависящее, мы бы наслаждались еще более прекрасной природой, в города вернулись бы многие виды животных и растений".

Что скрывают речные воды, экологам только предстоит узнать. Предварительную работу по поиску наиболее загрязненных участков проделали спасатели.

Гийом Петит, Euronews: "Они заранее отметили места скопления отходов, а теперь помогают водолазам достать мусор с глубины от 7 до 17 метров. Катер нужен, чтобы вытаскивать из воды самые тяжелые предметы"

В этом году к очистке акватории пришлось приступить позже намеченного срока из-за карантина на фоне распространения коронавируса.

В ходе одной из предыдущих акций волонтеры достали со дна Роны 109 самокатов. На этом участке на глубине от 5 до 9 метров обнаружено около 20 велосипедов. Но вытащить их сложно - очень сильное течение, почти нулевая видимость.

Несколько часов труда, и к удивлению прохожих на набережной вырастает целая гора из довольно неожиданных предметов. Мусорный бак, дорожные знаки, тележка из ближайшего супермаркета. Между тем, волонтеры сравнивают реки с венами, ведущими к самому сердцу - океану.

Лионель Рар, глава ассоциации Odysseus 3.1: "Лион – город на воде. По своей полноводности наша Рона занимает второе место среди рек, впадающих в Средиземное море, после Нила. Наша задача – защитить их".

80% отходов выносят в океан именно реки. Сегодня Рона полна не только отслуживших транспортных средств, но и пластика. Микроскопические частицы, на которые он распадается, наносят вред рыбам и растениям и создают благоприятную среду для появления колоний новых болезнетворных бактерий.

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