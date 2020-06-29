Экс-премьер Франции Франсуа Фийон приговорен к пяти годам лишения свободы

Бывший премьер-министр Франции, участник президентской гонки 2017 года от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и его супруга признаны виновными в мошенничестве. Политика приговорили к пяти годам лишения свободы. Как минимум два из них он точно должен будет провести в тюрьме.

Адвокат Антонин Леви говорит: "Разумеется, это несправедливое решение и мы его уже обжаловали, состоится новый судебный процесс. Он тем более необходим, потому что в последние дни начали подтверждаться наши подозрения, которые появились у нас еще в 2017 году. это касается это касается абсурдных условий, которые послужили поводом для расследования, скандальных условий, в которых расследование началось и вызывающих удивление условий, в который оно проводилось".

Скандал разразился зимой 2017 года в разгар избирательной кампании. Поводом стала публикация в газете Le Canard enchaîné. В статье говорилось о том, что супруга бывшего премьера Пенелопа получала жалование в качестве его парламентского помощника, при этом на работе она не появлялась. Скандал получил название "Пенелопа-гейт".

В тот момент Фийон считался лидером президентской гонки, но скандал серьезно сказался на его рейтинге. В итоге он стал третьим.