Более 2,5 млн заразившихся COVID-19 в США

Заразившихся коронавирусом в Соединенныех Штатах насчитычвается уже более 2,5 млн. Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса.

США по-прежнему возвглавляют список стран с наибольшим числом случаев заболевания COVID-19, от которого скончались более 125 тыс американцев, это примерно четверть от общего числа жертв в мире.

В субботу в штате Флорида суточное число случаев заражения доститгло 9,5 тыс. После выхода из изоляции пошла новая волна заражений, и были возобновлены ограничительные мер. Флорида входила в число тех американских штатов, чьи губернаторы-республиканцы выступали против длительного карантина, гибельного для экономики.

Растёт число случаев заболевания и в Индии, где заразились коронавирусом уже более полумиллиона человек, а число скончавшихся превысило 16 тысяч . За последние сутки в стране выявили более 18,5 тыс новых случаев заражения. Большая часть их приходится ена столицу Нью-Дели, где отели переоборудуют в больницы, чтобы принять растущее число пациентов.

Новые вспышки были зарегистрированы в штате Ассам на северо-востоке страны. В его столице Гувахати власти объявили о закрытиии на две недели магазинов, кафе и других общественных мест. Жителей призвали закупать продукты и необходимые товары впрок, чтобы как можно реже выходить из дома. В остальных городах штата введен комендантский час, по выходным там всё закрыто.