Теракт в Рединге: предъявлены обвинения

Британская прокуратура предъявила обвинения по делу о теракте в Рединге. Вечером 20 июня вооружённый ножом мужчина набросился на гуляющих в парке людей, убив троих и ещё троих ранив. Пострадавшие уже выписаны из больницы.

Преступника задержали на месте преступления. Следствие предполагает, что террорист действовал в одиночку.

По сведениям британских СМИ, обвиняемый — 25-летний гражданин Ливии. Он пытался получить убежище в Великобритании, но получил 12-месячный срок за кражу и нападение на охранника магазина. Ему грозила депортация, но из-за сложной обстановки в Ливии его так и не экстрадировали на родину. Официальные источники эту информацию не подтверждают.

В понедельник обвиняемый должен предстать перед судом.

В самом Рединге в субботу состоялась траурная церемония в память о погибших.