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Россия

Выпускной "на удалёнке": во взрослую жизнь под "Алыми парусами"

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 Ольга Кепински
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Праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге   -   Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников "Алые паруса".

Но в этом году финальное мероприятие Всероссийского выпускного вечера прошло в непривычном формате: без зрителей на набережных Невы, лишь в режиме телевизионной трансляции.

Выпускники с пониманием отнеслись к принятым в связи с пандемией коронавируса мерам безопасности.

Необычным на этот раз был и маршрут брига "Россия" под алыми парусами: он впервые прошел не по Неве, а по Финскому заливу. Парусник появился на фоне красочного пиротехнического шоу и ярких фейерверков. В это же время на специально сконструированной сцене шел концерт российских исполнителей.

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге ежегодно посещают более 1 млн человек. Впервые мероприятие было организовано для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традицию прервали, и возобновили лишь в 2005 году при поддержке администрации города.

В этом году сценарий представления посвятили творчеству писателя Александра Грина, автора повести "Алые паруса", в честь 140-летия со дня его рождения.

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