Польша выбирает президента

В Польше проходят президентские выборы. Более 27 тысяч избирательных участков в стране и за рубежом открылись в 7 утра и завершат работу в 21:00.

Правом отдать свой голос располагают более 30 млн поляков, из которых 387 тыс. - за границей.

Из-за пандемии коронавируса голосование осуществляется по смешанному принципу - классическим способом с организацией избирательных участков и по почте для лиц, находящихся на карантине, и всех, кто подал соответствующую заявку. Этим правом воспользовались 528 тысяч человек.

На высший пост страны претендуют 11 кандидатов. Среди них действующий президент Польши - Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия "Право и справедливость", хотя сам он в ее рядах не числится.

Дуда — фаворит гонки. За него были готовы проголосовать более 40% респондентов. На втором месте, согласно опросам, нынешний мэр Варшавы Рафал Тшасковский от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Наблюдатели считают, что второго тура выборов Польше не избежать. И тогда все будет зависеть от перераспределения голосов остальных кандидатов.