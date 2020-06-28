На автомобиле в северную Грецию

Сухопутные границы Греции открылись, и многочисленные туристы со всей Европы возрождают старую добрую традицию: "в отпуск на своём автомобиле". Тысячи машин скопились на пропускном пункте Промахонас на границе между Болгарией и Грецией.

"Долго ли мы стояли в очереди? Да, около часа, - говорит этот турист из Сербии. - Я заплатил за туристический пропуск еще в декабре. Нам сказали, что если мы её не используем в этом году, то нам возместят затраты в 2022-ом. Но кто будет ждать до 2022-го года?"

"Ситуация с коронавирусом беспокоит всех, - говорит британец. - Но все принимают меры предосторожности: носят маски, перчатки. Так что всё должно быть в порядке".

Симела Тучиду, Euronews:

"До 1 июля Промахонас будет единственным открытым переходом через границу для путешественников, направляющихся в Северную Грецию. Сюда ежедневно приезжают тысячи туристов из стран ЕС и из Сербии. Греческие власти проводят выборочные тесты на COVID-19, и у нескольких туристов они были положительные".

Один из сербских туристов рассказычвает:

"Сотрудник таможни сказал нам припарковать машину, взять с собой наши паспорта и пойти сдавать тест на коронавирус пешком".

Чтобы пересечь границу, приходится ждать не меньше часа. Но игра стоит свеч. Семья Марко путешествовала 9 часов, направляясь из Сербии на греческий полустров Халкидики через Болгарию.

"Мы долго думали, обсуждали, ехать или нет. В конце концов решили, что лучше ехать, не упускать этот шанс. Мы понимали, что рискуем задержаться на границе, но в итоге всё сложилось хорошо".

Автомобильные поездки из Северной и Центральной Европы на Халкидики были очень популярны еще в 1980-х годах. Пандемия коронавируса снова сделала этот маршрут фаворитом, так как многие сейчас боятся садиться в самолеты, поезда или автобусы. Местная индустрия туризма поддерживает эту идею в своих рекламных кампаниях.

"В наши дни автомобильные поездки стали намного проще, чем в прошлом, - говорит Яннис Куфидис, глава Совета бизнесменов Халкидики. - _Сеть дорог была модернизирована и здесь, в Греции, и на Балканах и по всей Европе. Скорости, которые здесь можно сейчас развиватьь, облегчают позедки на большие расстояния". _

Греческие пограничные переходы с Северной Македонией и Албанией открываются 1 июля.