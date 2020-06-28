Пирамида Хеопса в русской деревне

Из-за пандемии в Египет сейчас не съездить, но Египет сам появился в русской деревне: на своём дачном участке в Истинке недалеко от Петербурга Виктория и Андрей Вахрушевы возвели точную копию одного из семи чудес света- пирамиды Хеопса. Она ровно в 19 раз меньше оригинала и построена из бетонных блоков, а не из базальта; но пропорции соблюдены скрупулёзно, а все четыре уровня - в том числе портал и лабиринт - точно выверены и воспроизведены.

"Я бился здесь за каждый сантиметр, - рассказывает Андрей Вахрушев. - Чтобы в уровне была погрешность не два сантиметра плюс-минус, не сантиметр - а ровно, идеально, вот так вот".

Строение получилось внушительное: пирамида возвышается над землёй на 9 метров и уходит в глубину ровно на столько же. Для Виктории Вахрушевой это воплощение мечты историей древнего Египта она увлекалась задолго до того, как впервые посетила эту страну 10 лет тому назад:

"Египет меня всегда интересовал как художника. Потрясающие фрески, сохранившиеся краски, которым пять тысяч лет".

Пирамиду посвятили Тоту - египетскому богу луны, мудрости, счета и письма. Её устройство почти в точности повторяет усыпальницу Хеопса. Строительство началось год назад, а до этого Вахрушевы много раз ездили в Египет. Они планируют на базе этой постройки изучать влияние египетских культурных объектов на состояние человека. Подземные камеры, считает Виктория, идеальны для медитации; а деревянный саркофаг, заполненный кварцевым песком, используется для оздоровительных процедур.

Внутренние работы ещё продолжаются, а Виктория с Андреем уже планируют построить храм и соединить его с пирамидой проходом.