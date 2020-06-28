Второй тур, отложенный на три месяца

Во Франции проходит второй тур муниципальных выборов, отложенный на несколько месяцев. Около пяти тысяч населённых пунктов открыли участки в условиях усиленных мер санитарной безопасности: бюллетень можно получить по почте и принести с собой, ручки у всех свои, маски обязательны и для граждан, и для сотрудников комиссий.

Первый тур выборов состоялся 15-го марта, а уже на следующий день в стране ввели карантинный режим. Явка в первом туре оказалась рекордно низкой — к урнам пришли менее половины избирателей. Власти страны подверглись критике за организацию массового волеизъявления в условиях коронавирусной опасности. Впрочем, в небольших коммунах удалось избрать руководителей уже в первом туре.

Теперь аналитики предсказывают ослабление позиций правящей партии "Республика на марше". Например, правый кандидат в мэры Парижа снял свою кандидатуру из-за сексуального скандала.