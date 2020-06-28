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мир

Еврокомиссия собрала ещё 6 млрд на вакцину

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 Павел Барсуков
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Olivier Hoslet/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Еврокомиссия собрала ещё более 6 миллиардов евро в рамках благотворительного марафона, состоявшегося в субботу. Сбор средств на тестирование, медицинские средства и разработку вакцины был объявлен Евросоюзом ещё в начале мая. Общий объём собранных пожертвований достигает 16 миллиардов, но этого пока мало:

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Необходимо вкладывать средства в беспрецедентное по срокам и масштабам производство вакцины. Этого можно добиться только совместными усилиями всего мира. Лучшие учёные должны работать вместе, международные организации должны объединить силы. Нужны средства от правительств, компаний, меценатов. Необходимы десятки миллиардов".

В Еврокомиссии заявляют, что разработанная в рамках кампании вакцина будет доступна любому жителю планеты. Кроме того, собранные средства должны пойти на поддержку самых уязвимых и пострадавших сообществ мира.

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