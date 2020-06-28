Европейское лето: мобильники отслеживают, на пляж не пускают

В курортных городах Бельгии власти вводят систему, позволяющую в реальном времени отслеживать заполненность пляжей, парков, магазинных улиц. Никакого приложения на телефон устанавливать не надо. Система мониторит скопления людей по данным с ближайших сотовых вышек, и публикует эту информацию на сайте — куда может зайти каждый, кто желает воздержаться от посещения людных мест.

В Португалии похожую систему начали внедрять ещё в мае. Там придётся установить приложение, но власти уверяют, что информация хранится только на телефоне пользователя.

В Германии обеспокоены заполненностью не столько пляжей, сколько транспорта. Немецкие туристы оказались в числе первых, которым разрешили приезжать в другие страны. Но и о родине они не забывают: с официальным началом летних каникул немцы устремляются на курорты Балтики и Северного моря.

Немецкие железные дороги — "Дойче бан" — даже говорят о том, что спрос почти как раньше, и приходиться пускать дополнительные поезда. А вот воздушный транспорт прежней популярностью не пользуется. Например, аэропорт Дюссельдорфа по сравнению с прошлым годом выполняет лишь 20% рейсов.

А вот на пляжи на многих курортах пускают только местных жителей и туристов, забронировавших номер в гостинице. Авто-путешественники, приезжающие на день, могут остаться без моря.