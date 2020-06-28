Белорусы выходят на акции протеста за рубежом

В Варшаве, Стокгольме, Праге и Париже прошли массовые акции в поддержку белорусской оппозиции. Их участники требуют прекратить преследование политиков и активистов, соблюдать права человека и не препятствовать политической конкуренции. В Париже перед демонстрантами выступил посол Франции по правам человека Франсуа Крокет:

_«Я пришёл, чтобы передать вам словам поддержки и солидарности со стороны правительства Франции. Мы видели, как арестовывают кандидатов на президентских выборах, не позволяют им выражать свою позицию. Мы видели, как журналистам мешали делать их работу. Мы видели, как обычных граждан арестовывали за реализацию свободы собраний и свободы слова».

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Крокет потребовал от белорусского руководства выполнить международные обязательства по соблюдению прав человека и освободить всех политических заключённых.

Выборы белорусского президента назначены на 9 августа. Сбор подписей за выдвижение кандидатов сопровождался массовыми акциями протеста, задержаны сотни людей. Арестован один из самовыдвиженцев экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого называют серьёзным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко.

Сам президент неоднократно заявлял о вмешательстве зарубежных стран в выборы и о том, что за его оппонентами «стоят кукловоды» из Польши и России. Комментируя дело Белгазпромбанка, по которому арестован Бабарико, Лукашенко говорил о финансовых махинациях, выводе денег на зарубежные счета, к которым, по его словам, причастен банкир. При этом глава государства отвергает обвинения в расправе над политическими конкурентами:

«Я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при нищей стране и такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался… Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем. Я ж не идиот».