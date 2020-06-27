Компания Facebook меняет правила размещения рекламы и публикаций, которые содержат ненависть или призывы к насилию. Если раньше могли делаться исключения для так называемого "социально значимого" контента — например, сообщений высокопоставленных политиков — то теперь требования должны стать одинаковыми для всех.

Марк Цукерберг, глава Facebook:

"Мы принимаем новые правила, которые запрещают широкий спектр ненавистнического контекста в рекламе. Кроме того, мы начнём маркировать сообщения, которые представляют общественный интерес, но в то же время нарушают наши правила".

Ранее сразу несколько крупных компаний объявили о бойкоте на размещение своей рекламы в социальной сети в знак протеста против "публикаций, связанных с ненавистью, насилием и расизмом". А некоторые сотрудники "Фейсбука" ещё в начале июня организовали забастовку после решения Цукерберга не подвергать цензуре сообщения Дональда Трампа.