Британские туристы не ждут, а готовятся

Британские туроператоры наблюдают резкий рост заказов на поездки в Европу после объявления о смягчении ограничений на путешествия. Правительство анонсировало снятие запрета на туристические поездки для британцев с 6 июля, в ближайшее время обещают обнародовать список стран, куда можно будет ездить, не опасаясь карантина.

Представитель Ассоциации туроператоров Великобритании Шон Типтон сетует на то, что власти затянули с принятием этого решения:

«Хорошо, что они наконец-то движутся в правильном направлении. Но было бы неплохо прояснить ситуацию раньше, ведь компании должны планировать заблаговременно. Это же не просто взять и открыть кран!»

К этому моменту большинство европейских стран открыли границы для приезжающих из Великобритании, но вместе были введены симметричные требования двухнедельного карантина для британцев. Среди тех, кто отказался от этих ограничений, — Испания. Для оган Джори и Ханы Блоуфилд это особенно хорошие новости:

— Мы думали сыграть свадьбу на Майорке, потом нет, — мы уже планировали сделать что-то в Великобритании. Теперь мы сможем вернуться — это просто фантастика.

— У нас были забронированы рейсы, была бронь отелей, всё. Мы конечно откладывали это. Так что это было довольно напряженное время. Надеемся, что на этот раз всё получится.

В пятницу вечером появились сообщения о том, что послы ЕС согласовали список стран, для которых будут открыты внешние границы союза. По предварительным данным, в него не вошли США, нет в нём страны бывшего СССР за исключением Грузии. Ассоциация туроператоров России сообщила, что российские компании, которые планировали зарубежные туры на июль, теперь вынуждены их отменять. Ранее в интервью Euronews глава АТОР Майя Ломидзе предупреждала, что можно рассчитывать на возобновление турпоездок не раньше августа-сентября.