В Польше "день тишины" перед выборами

В Польше наступил "день тишины": любые формы агитации, проведение соцопросов, публикация рейтингов кандидатов и обсуждение их программ в преддверие президентских выборов запрещены. За несоблюдение предусмотрены крупные штрафы.

Накануне кандидаты провели последние митинги перед тем, как в воскресенье в 7.00 по местному (8.00 по московскому времени) откроются 27 тысяч избирательных участков.

Из 11 кандидатов фаворитом первого тура считают действующего президента Анджея Дуду, который баллотируется на второй срок. Его поддерживает правящая партия "Закон и справедливость", хотя Дуда не является её членом. За него готовы проголосовать 41% респондентов. Обозреватели отмечают, что за несколько дней до голосования Дуда слетал в США, где заручился поддержкой Дональда Трампа.

Главный конкурент президента - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа". Он, согласно последним соцопросам, пользуется поддержкой 31,8% респондентов.

Позиции двух ведущих кандидатов кардинально расходятся по таким вопросам, как семейные ценности и отношение к ЛГБТ-сообществу, место Польши в Евросоюзе и НАТО, политика, отношения с Россией.

Большинство политологов считают, что 12 июля состоится второй тур, в котором встретятся Дуда и Тшасковский. При таком раскладе решающее значение сыграет перераспределение голосов остальных участников предвыборной кампании, среди которых фигурируют независимый журналист Шимон Холовня (11,5 %), заместитель председателя правой партии "Конфедерация свободы и независимости" Кшиштоф Босак (6,9 %), лидер правоцентристской Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (3,5 %) и кандидат левых сил, глава левоцентристской партии "Весна" Роберт Бедронь (3,3 %).

Участки закроются в 21.00 по местному (22.00 по Москве). Только после завершения голосования местные СМИ смогут опубликовать данные экзитполов.