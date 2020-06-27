Французские полицейские требуют уважения

В Париже прошла акция протеста против дискредитации правоохранительных органов и антиполицейской кампании BlackLivesMatter. Манифестанты, в числе которых — сотрудники силовых структур, — собрались у Префектуры полиции.

Организатор митинга, глава ассоциации «Женщины-правоохранители в гневе» Орели Ларуси заявляла о неприятии принципа коллективной ответственности: «Не все полицейские расисты, не все они практикуют насилие». Кроме того, протестующие требовали от министерства внутренних дел большей солидарности с сотрудниками силовых структур.

Ранее глава МВД Кристоф Кастанер обещал вести бескомпромиссную борьбу с нетерпимостью, наказывать полицейских, цитата, «за любую ошибку, эксцесс или расистские высказывания».

В пятницу вечером парижские правоохранители в знак протеста перекрыли улицу перед концертным залом «Батаклан», где в 2015 террористы напали на зрителей рок-концерта. «Когда был теракт, вы приветствовали нас, а теперь показываете пальцами и критикуете», — возмущались полицейские.

В Бордо кортеж полицейских автомобилей с работающими сиренами проехал по центру города. Это уже не первая такая акция в столице Аквитании — правоохранители протестуют, в частности, против условий труда и уровня зарплаты.