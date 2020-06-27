"Красный Крест" помогает сбору фруктов

В Европе всё больше говорят о второй волне. В Португалии, как и во многих других странах, обостряется ситуация с коронавирусом. В Лиссабоне с начала недели вновь водятся ограничения на собрания — не больше десяти человек, а кафе и магазинам предписано закрываться раньше.

В Италии военнослужащие окружили новую "красную зону" — квартал небольшого гордка под Неаполем, где выявлен новый очаг. Около 200 человек, проживающих там, отказались соблюдать карантин, вырвались из оцепления и напали на полицейских. Многие обитатели квартала — мигранты, в том числе сезонные рабочие и нелегалы, которые из-за карантина лишились средств к существованию.

Учёные на этом фоне предупреждают, что новые очаги продолжат появляться.

Венсан Марешаль, вирусолог:

"В Европе сейчас регрессивная волна? Не совсем верно. Речь идёт о динамичной, мозаичной картине, о мозаике на уровне стран и отдельных регионов. Я считаю, что мы не можем с полной уверенностью говорить о том, что Европа контролирует коронавирус .

Что касается второй волны, то есть гипотеза о том, что тот же самый вирус рано или поздно вернётся. На чём это основано? На большом сходстве того, что мы наблюдаем сейчас, с особенностями пандемий гриппа".

В Испании тем временем начинается сбор овощей и фруктов. Без помощи тысяч сезонных рабочих обойтись невозможно. В условиях коронавируса местные власти высказывают серьёзные опасения, тем более что обычно такие рабочие сами путешествуют от фермы к ферме и не имеют постоянного пристанища. В некоторых районах на помощь приходит Красный Крест: волонтёры организуют ночлег и пункты медицинского контроля.