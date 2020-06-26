Украина просит помощи у ЕС и НАТО

Власти Украины обратились к Евросоюзу и НАТО с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий масштабных наводнений. На западе страны с понедельника не прекращаются сильные ливни. Подтоплены почти три сотни населённых пунктов, разрушены десятки мостов, уничтожено более 150 км автодорог. Сообщается о нескольких погибших.

Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой вырубки: по мнению следователей, уничтоженные насаждения могли бы сдержать наводнение. Однако в государственном агентстве лесных ресурсов с такой версией не согласны.

В соседней Румынии чрезвычайная ситуация объявлена в 29 районах. "Красный" уровень опасности введён почти на всём протяжении реки Прут. Румынские синоптики говорят о самых масштабных осадках за 60 лет. Поваленные деревья и размытые дороги мешают спасателям добираться до затопленных сёл. Метеорологи предупреждают об опасности сильных порывов ветра и града.

Ливни вызвали наводнения также в Сербии, Польше и Румынии. А в Чехии, куда стихия пришла ещё на прошлой неделе, её жертвами стали по меньшей мере 8 человек.