Швеция: неверная интерпретация?

Швеция вошла в список из 11 стран Европы, где наиболее остро стоит ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, по данным которой в стране за последние две недели зафиксирован устойчивый рост числа инфицированных. Между тем, ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл не согласен с оценкой организации:

– К сожалению, это совершенно неверная интерпретация данных. В Швеции действительно растёт число выявленных случаев, но это связано с тем, что мы стали тестировать намного больше людей, чем раньше, и это касается представителей других групп населения. Наблюдается снижение числа случаев госпитализации. Сокращается и число поступающих в реанимацию. То есть давление на систему здравоохранения сильно снизилось. Это очень чёткая и устойчивая тенденция.

В условиях пандемии Швеция избрала подход, отличный от того, что применили её соседи и многие другие страны, и не стала вводить жёстких ограничительных мер, в расчёте на выработку коллективного иммунитета. При этом население призывали проявлять сознательность и соблюдать меры предосторожности. В научных кругах до сих пор нет однозначного мнения относительно того, была ли удачной эта стратегия. К настоящему времени жертвами коронавируса в стране стали около 5300 человек.