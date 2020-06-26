“Государство силовиков не обижает”: почему Серебренников получил условный срок?

Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно. Утром в пятницу суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В то же время судья учла смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости, положительные характеристики, проблемы со здоровьем, а также возраст отца Серебренникова.

Разбирательства по делу “Седьмой студии” продолжались три года. В Минкультуры заявили, что ведомству был причинен ущерб на 128 миллионов рублей.

“Это доказательство того, что в России нет объективного правосудия”

Главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов выразил уверенность в том, что если бы на месте Серебренникова и других фигурантов дела был кто-то неизвестный, то всех их отправили бы в колонию: “А тут не стали. Может быть, и цель стояла исключительно напугать. Но прямо максимально, до сбора баулов в колонию”.

Руководитель юридической практики фонда “Русь сидящая” Алексей Федяров также убежден, что этот приговор - доказательство того, что в России нет объективного правосудия. Он заявил, что, по его опыту, в таких ситуациях подсудимые-”ноунеймы” (no name - без имени) получают реальные сроки, даже те, кого обвиняют в мошенничестве на меньшие суммы.

По мнению Федярова, резолютивная часть приговора была переделана в последний момент.

Я не ожидал условного срока. Я надеялся на него, но объективных предпосылок для этого не было. Когда зачитывали приговор, было очевидно, что он написан под реальный срок. Я имею в виду все эти мотивировки о том, что Серебренников предпринимал меры к сокрытию следов преступления. Это все говорило о том, что судья расписывает реальный срок. Такое ощущение, что судье в последний момент поступила команда, и впопыхах переделали приговор Алексей Федяров Руководитель юридической практики фонда “Русь сидящая”

Политолог, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин убежден, что если бы фигурантов дела “Седьмой студии” оправдали, то это стало бы поражением правоохранительных органов. “На силовиков государство опирается, силовики государство защищают, в свою очередь государство силовиков не обижает”.

Почему в таком случае Серебренникову не дали реальный срок? По мнению Макаркина, если бы режиссера отправили в колонию, это был бы “слишком большой скандал” на фоне высокого уровня протестных настроений в Москве. Кроме того, вероятно, помогло заступничество представителей культурного сообщества.

“Художник не обязан быть финансистом – он должен созидать”

Еще до оглашения приговора пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не чувствуют “общественное напряжение” вокруг этого дела.

"Безусловно, дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция министерства культуры".

В Минкульте сообщили, что разработали законопроект, который позволит закрепить разделение обязанностей между директором театра и художественным руководителем, так, “чтобы исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами”.

“Если художественный руководитель сильный, является творческим лидером, то он зачастую становится главным управленцем. А главный менеджер оказывается в позиции его заместителя”, - заявила министр культуры Ольга Любимова.

Если законопроект будет одобрен, учредитель сможет заключать трудовой договор с двумя людьми: с худруком на художественное руководство и с директором на финансовое руководство.

Украли или сэкономили?

По делу “Седьмой студии” были организованы три экспертизы. Первую провела Татьяна Рафикова из частного партнерства “КРЭС” в 2017 году. Она установила, что ущерб по делу составил 133 миллиона рублей.

В 2019 году экспертный центр при Минюсте пришел к выводу, что “Седьмая студия” потратила больше денег, чем выделило министерство культуры: рыночная стоимость проекта "Платформа" составила 260 миллионов рублей, с учетом налогов сумма затрат значительно превышает 300 миллионов рублей, а государство выделило на проект только 216 миллионов.

В начале июня Мещанский суд огласил выводы третьей комплексной экспертизы. В ней говорится, что расходы на проект были завышены в 2,5 раза: якобы стоимость проведенных мероприятий - около 88 миллионов рублей, то есть 129 миллионов рублей, выделенных государством, исчезли.

“Это надругательство над гуманизмом и над здравым смыслом”

За фигурантов дела “Седьмой студии” вступились многие представители российского культурного сообщества. Пресс-атташе театра “Практика” Мария Никитина сообщила, что под письмом министру культуры подписи поставили более трех тысяч режиссеров, актеров, музыкантов, искусствоведов.

Что это? Исполнение задания запугать российскую культурную общественность на примере наиболее успешного коллектива нового поколения? Кому нужно это неопрятное обвинение? Зачем рассчитывать на поддержку полезных завистников в околотеатральной среде? Почему третья экспертиза достовернее второй? Вопросы, на которые нет ответа. Но есть или нет заказа, очевидно, что «театральное дело» сфальсифицировано. И накануне репризного вердикта каждый из участников обвиняющей стороны должен понять свою ответственность перед днем сегодняшним и перед будущим. О том, что «театральное дело» наносит вред живому развитию искусства, о нечистоплотности экспертизы и многих заседаний, о трехлетнем издевательстве над талантливыми профессионалами говорят письма, подписи, голоса в сети тысяч людей российского театра. Я не верю, что руководству России может пригодиться такая реакция актеров, режиссеров, театроведов и тревожные монологи первых лиц отечественной культуры. Я принадлежу к старшему поколению российских актеров. И я помню: на дворе 1968 год. В Ленкоме заседание актива театральных деятелей навстречу 100-летию Ленина. Одним из пунктов секретной повестки дня было общественное осуждение антисоветского репертуара Театра на Таганке и увольнение Любимова. Ровное сладкое пустословие собрания было сорвано нами, актерами «Таганки», и Ю. Любимовым. Назавтра указанием «свыше» отменили запланированное снятие Любимова. Жизнь нашего театра продолжалась. Я свидетель подобных нынешнему «театральному делу» и иных репрессий, партийных постановлений в отношении многих деятелей Российской культуры. Такие «лягушки в болоте» (так назвали Пастернака), как Ахматова, Зощенко, Шостакович, Сахаров, Солженицын, Синявский, Любимов, Высоцкий, Параджанов, Войнович (список можно продолжить) спустя время становились гордостью российской и мировой культуры и истории. Недавно прошел юбилей Бродского. Во многих телепрограммах и статьях, ему посвященных назывались имена тех, кто был инициатором травли поэта и позорного судилища над ним в 1964 году. Некоторые из них живы, и они, и их дети будут навсегда нести печать преступления. Ничего не стоит вернуться туда, где мы уже неоднократно побывали в ХХ веке. Ничего не стоит в очередной раз наступить на одни и те же грабли. Если это – цель, то все мои и моих коллег вопросы, недоумение, гнев и печаль – бессмысленны. Но я думаю, что это – не так и твердо верю в освобождение всех четверых участников «театрального дела». Publiée par Veniamin Smekhov sur Jeudi 25 juin 2020

“Любой человек, который связан с театральным производство, с кинопроизводством, издательским делом, понимает, что то количество спектаклей, событий, которое было сделано, и та сумма, которую им выделило государство, - я не знаю, каким образом там можно было что-то украсть, это просто невозможно. Абсурд понятен каждому человеку, который как-то примерно представляет себе, сколько стоит спектакль или фильм”, - говорит издатель и режиссер Любовь Аркус, лично знакомая с Серебренниковым.

Она убеждена, что подсудимым должны выплатить компенсацию за моральный ущерб и материальные убытки, которые они понесли за эти три года.

С обращением к министру культуры выступил режиссер Константин Богомолов. Он призвал “нового министра, не обременённого ошибками прошлого периода, вместе со следствием найти решение, как остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации”.

ДЕЛО СЕРЕБРЕННИКОВА То, что происходит сегодня с бесконечным, абсурдным, изуверским процессом по делу «Седьмой студии»,... Publiée par Антон Долин sur Lundi 22 juin 2020

Разумным приговор назвал режиссер, гендиректор киноконцерна “Мосфильм” Карен Шахназаров. “Серебренников будет на свободе и сможет заниматься творческой деятельностью. Это решение правильное и гуманное”.

Многое из того, что было в этом деле, связано с тем, что система господдержки несовершенна сама по себе. Строго говоря, ничего не подсчитывается, смета не предоставляется. Это тот случай, когда надо серьезно заняться всей системой господдержки, как она проходит, чтобы эти моменты исключить Карен Шахназаров гендиректор киноконцерна “Мосфильм

В чем обвиняют Серебренникова?

В мае 2017 года Следственный комитет провёл обыск в квартире Кирилла Серебренникова и в помещениях "Гоголь-центра". В августе режиссеру было предъявлено обвинение в мошенничестве. Его задержали в Петербурге, где он снимал фильм “Лето” о Викторе Цое, и отправили в Москву. Басманный суд поместил его под домашний арест.

По версии Следственного комитета, с 2011 по 2014 год Минкульт выделил более 200 миллионов рублей на развитие и популяризацию современного искусства. Для этого Серебренников придумал проект "Платформа", объединивший четыре направления: театр, танец, музыку и медиа. Реализацией проекта занималась некоммерческая организация “Седьмая студия”.

Фигурантами дела, помимо Серебренникова, стали бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин и экс-главбух организации Нина Масляева.

Также в хищениях обвиняется бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину и заключила досудебное соглашение.

Масляева заявила, что принимала участие в хищении денег по указаниям режиссера Кирилла Серебренникова совместно с продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским.