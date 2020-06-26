Антирасистский ребрендинг: какие продукты мы не увидим в прежнем виде?

Компания Unilever уберет с этикеток своих продуктов слова "светлый", "белый", "осветляющий". Об этом сообщается на ее сайте.

По мнению компании, "использование слов "светлый", "белый" и производных от них предполагает единый идеал красоты", что, как она считает, "неправильно".

В частности, изменения затронут осветляющий крем Fair & Lovely, который продается по всей Азии. В Unilever добавили, что в некоторых странах уже изменили рекламу и его упаковку, теперь же компания планирует выбрать для крема другое название.

Таким образом, Unilever пополнил когорту производителей, изменивших описания и названия своих продуктов на фоне антирасистских настроений в обществе, вызванных массовыми протестами в США и мире после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Euronews решил вспомнить, какая продукция отныне не будет выпускаться в прежнем виде.

Ранее производитель косметики и средств гигиены компания Johnson & Johnson заявила, что временно не будет выпускать косметику для удаления темных пятен на коже под брендом Neutrogena Fine Fairness. По мнению компании, некоторые потребители применяют эту продукцию, чтобы осветлить свой собственный тон кожи.

Концерн Nestle прекратит продавать колумбийские кондитерские изделия под торговой маркой Beso de Negra ("Поцелуй темнокожей женщины"), а также австралийских Red Skins (redskin — сленговое обозначение коренных американцев в США, многие считают слово оскорбительным) и Chicos ("парни", что может оскорбить латиноамериканцев, полагают в компании).

"Дочка" Nestle, компания Dreyer's объявила об отказе от образа эскимоса в мороженом Eskimo Pie, а также смене его названия, чтобы не оскорблять коренные народы Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. По одной из версий, слово "эскимос" обозначает "тот, кто ест сырую рыбу".

Бренд Quaker Oats, дочерняя компания PepsiCo, которая производит смесь для блинчиков и сироп Aunt Jemima ("Тётя Джемайма") заявили, что изображение темнокожей женщины на упаковке "основано на расовом стереотипе". В следствие чего, компания приняла решение изменить название, логотип и упаковку линейки продукта, выпускающегося с 1889 года. "Тётя Джемайма" с момента создания вплоть до середины 20 века олицетворяла собой темнокожую прислугу для белых людей, которую называли "тётей", чтобы не использовать уважительное "мисс" или "миссис".

Сироп для блинчиков Aunt Jemima Gene J. Puskar/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Вслед за Quaker Qats о ребрендинге одного из своих продуктов заявила компания Mars Inc. Речь идет о бренде риса быстрого приготовления и консервированных соусов Uncle Ben’s ("Дядя Бен"). Логотип этой продукции — пожилой афроамериканец в галстуке-бабочке — хорошо знаком и россиянам: в 1990-е соусы и рис Uncle Ben's были одними из самых ходовых товаров в России. В США же рис этой марки был самым продаваемым с 1950-х до 1990-х годов.

Компания B&G Foods сообщила об изменениях на коробках быстрорастворимых каш Cream Of Wheat ("Пшеничный крем") — на логотипе долгие годы был изображен афроамериканец в поварском колпаке.

Быстрорастворимая каша Cream Of Wheat Rogelio V. Solis/Copyright 2020. The Associated Press. All rights reserved

Производитель масла Land O'Lakes отказался от изображения коренной жительницы США, сменив его на пейзаж и надпись "Основано фермерами".

Компания Conagra Brands присоединилась к другим производителям, сообщив, что также пересмотрит упаковку масла бренда Mrs. Butterworth's ("Миссис Баттерворт"). По форме прозрачная бутылка с женскими формами и коричневатым сиропом внутри родила у некоторых ассоциацию с пожилыми негритянками, которые в эпоху рабства прислуживали белым женщинам. Как пояснила компания-владелец марки, форма упаковки всегда была призвана вызывать образ любящей бабушки.

Сироп для блинчиков Mrs. Butterworth's Mel Evans/AP2007

Ребрендинг коснулся не только пищевой и косметической продукции. В июне стриминговый сервис HBO убрал из каталога фильм "Унесённые ветром". Фильм обвинили в расизме и "увековечивании самых болезненных стереотипов о темнокожих людях" и в романтизации рабовладения. Фильм вернули в каталог после добавления дисклеймера об историческом контексте сюжета.