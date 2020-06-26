Дело "Седьмой студии": в ожидании вердикта

В пятницу Мещанский суд Москвы огласит приговор четверым фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемым в хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".

Гособвинение требует вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии и штрафа в 800 тысяч рублей, другим фигурантам дела — от 4 до 5 лет и также денежные взыскания.

В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещён под домашний арест. В апреле 2019 года Кирилла Серебренникова и всех фигурантов дела "Седьмой студии" меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Помимо Серебренникова, в числе обвиняемых — бывший директор театра "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный директор организации "Седьмая студия" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Никто из них свою вину не признал. При этом одна из обвиняемых — продюсер Екатерина Воронова — до сих пор скрывается от следствия.

Также в хищениях обвиняется бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину и заключила досудебное соглашение. Масляева заявила, что принимала участие в хищении денег по указаниям режиссера Кирилла Серебренникова совместно с продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским.

Уголовное преследование режиссера вызвало общественный резонанс в России и за рубежом. Во Франции Серебренников удостоен степени командора ордена Искусств и литературы. В день, когда прокурор попросил для режиссера шестилетнего тюремного заключения, список работ Серебренникова, отмеченных наградами, пополнил спектакль Outside — Синдикат кинокритиков Франции признал его лучшим зарубежным театральным проектом.

Еще до прений сторон деятели культуры обратились на имя министра культуры Ольги Любимовой с требованием отозвать иск к Серебренникову. Среди подписавшихся Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Алла Демидова, Юрий Бутусов, Марина Брусникина, Алексей Серебряков и множество других известных театральных деятелей). Под обращением — почти 5 тысяч подписей. Сам Серебренников назвал обвинение в хищении "нелепым".

Целью создания "Седьмой студии" ставилась разработка проекта по популяризации современного искусства "Платформа". На это Министерство культуры РФ выделило более 214 млн рублей с 2011 по 2014 гг. По версии следствия, сотрудники "Седьмой студии" предоставляли планы мероприятий, содержащие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости, и в результате из федерального бюджета было похищено более 130 млн рублей. Затем эта сумма была снижена до 129 млн.