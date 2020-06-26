Выборы после карантина

Второй тур муниципальных выборов состоится во Франции в воскресенье – спустя три месяца после первого тура, а не через неделю, как обычно. Эпидемия коронавируса внесла существенные изменения в график голосования, а также в условия его проведения. Предусмотрен целый ряд санитарных мер, направленных на то, чтобы снизить риск передачи инфекции. Поясняет Орелиен Жавель, работник мэрии Сен-Жени-Лаваль:

– На каждом избирательном участке у председателя и помощников будут медицинские маски, которые обязательно должны быть надеты, а также защитные козырьки. А ещё у нас приготовлено много водно-спиртового геля.

Первый тур выборов совпал с началом эпидемии коронавируса, что многих застало врасплох, но в этот раз у организаторов было достаточно времени на подготовку, которая потребовала немало усилий.

– На ряде избирательных участков возникли дополнительные трудности, – продолжает Орелиен Жавель, – поскольку среди председателей и их помощников оказалось немало пожилых людей с различными заболеваниями. Нам пришлось искать вместо них других добровольцев для этих участков.

Избирательная кампания тоже претерпела серьёзные изменения. Не проводя встреч с избирателями, кандидатам заметно сложнее убедить людей отдать им свои голоса.

– Мы пришли сюда, но листовок не раздаём, – говорит Пьер-Ив Руссель, активист.

– Мы агитируем иначе – собираясь в небольшие группы, соблюдая социальную дистанцию, надев маски, – делится кандидат Марилен Милле.

– Встречи с избирателями разрешены лишь с очень ограниченным числом участников, – передаёт Гийом Пети, корреспондент Euronews. – Вместо этого кандидат может использовать социальные сети или листовки с призывами поддержать его на выборах, которые пройдут в воскресенье. А это действительно необходимо: в первом туре явка была рекордно низкой – тогда голосовать пришли менее половины избирателей.

Теперь вместо встреч кандидаты ведут прямую трансляцию в сети фейсбук. Именно социальные сети стали основным средством связи с избирателями и проведения кампании.

– Нам очень не хватает непосредственного контакта, – говорит Ролан Кримье, мэр Сен-Жени-Лаваль, – мы не видим, с каким выражением на лицах нас слушают люди – с весёлым, насмешливым или недовольным. Ничто не заменит прямого контакта, встреч на местах…

Многие критиковали власти за то, что первый тур выборов был проведён несмотря на вспышку заболевания. Между тем, по официальным данным, среди воздержавшиеся преобладали вовсе не пожилые люди, наиболее уязвимые перед вирусом, а молодёжь.