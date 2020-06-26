Накануне президентских выборов поляки волнуются за состояние экономики

Почти сотню лет жители Варшавы покупают цветы в этом магазине в самом центре города. Даже Вторая мировая война не помешала его владельцам дарить полякам красоту. Введенный же из-за пандемии коронавируса карантин они называют самым сложным периодом в истории своего дела.

"В марте мы пережили настоящую катастрофу. Доход едва составлял 200-300 злотых в день. Я даже не мог заплатить за аренду и собирался закрыть магазин. Но все-таки решил еще немного подождать, понять, что же дальше", - рассказывает Роман Пеньковский, флорист.

Этот магазин лишь один из тысяч, которые были вынуждены закрыть свои двери на несколько долгих недель. После смягчения в стране ограничительных мер многие из них так и не открылись. Прогнозируемая рецессия станет первой в стране за последние 30 лет.

Стабилизация национальной экономики – главное, что волнует поляков накануне президентских выборов, намеченых на 28 июня. Среди других важных для населения тем – состояние системы здравоохранения, климатические изменения, права ЛГБТ-сообщества.

Даррен Маккафри, Euronews: "Всего на президентский пост претендуют 11 кандидатов. Но основная борьба разворачивается между нынешним главой государства Анджеем Дудой и Рафалом Тшасковским, мэром Варшавы. Согласно опросам общественного мнения, ни один из них не наберет 50% голосов в первом туре, а значит скорее всего им придется встретиться вновь в середине июля".

"Президент Дуда нервничает, это видно. Всего несколько месяцев назад нынешний президент был вполне уверен в победе в первом туре, но обстоятельства изменились. Сегодня Анджей Дуда пытается опираться на свои прошлые заслуги. Это заметно по каждому его шагу, каждому выступлению. Все основывается на личных успехах и достижениях его лагеря в прошлом. Он не заглядывает наперед. На прошлых выборах он олицетворял надежду и перемены, сегодня все совсем не так", - считает Войцех Пшибыльский, главный редактор Visegrad Insight.

Польша - парламентская республика. Полномочия президента не слишком широки, но важны, отмечают эксперты.

“Польский президент слабее французского, но гораздо сильнее ирландского или австрийского. В его ведении защита конституции, международные дела, внешняя политика и, наконец, оборона, госбезопасность. Он главнокомандующий польской армии. Президент обладает очень важным правом – правом вето", - говорит экс-президент Польши Александр Квасньевский.

По итогам воскресных выборов полякам вряд ли удастся решить, кто будет возглавлять государство ближайшие пять лет. Политологи уже назвали нынешнюю кампанию самой непредсказуемой с момента падения коммунистического режима.