Пожизненный срок за покушение на убийство ребёнка

К пожизненному заключению с обязательным сроком в 15 лет приговорил британский суд 18-летнего Джонти Брейвери.

В августе прошлого года он выбросил с десятого этажа лондонской галереи Тейт 6-летнего мальчика. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, но на суде он заявил, что осознает свою вину и предпочёл отбывать наказание в тюрьме, а не в специализированном учреждении.

"Нет слов, чтобы охарактеризовать действия, совершенные этим человеком в отношении нашего сына, - заявила после процесса мать мальчика Мелани Пресли, - этот абсолютный ужас и страх. Наш сын до сих пор недоумевает, почему он находится в больнице"...

Обосновывая свое решение, суд подчеркнул умышленный характер преступления и то, что Брейвери по-прежнему представляет опасность для общества.

Его жертва, упав с 30-метровой высоты, получила черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, ног и рук. Прокурор заявила на процессе, что нет никаких гарантий того, что мальчик когда-нибудь полностью поправится.