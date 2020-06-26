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Великобритания

Полиция не рассматривает нападение в Глазго как теракт

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Полицейские машины в центре Глазго
Полицейские машины в центре Глазго   -   Авторское право  AFP
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Полиция не рассматривает нападение с применением холодного оружия в гостинице в самом центре шотландского Глазго как теракт. Мотивы злоумышленника, который предположительно действовал в одиночку, выясняются. Самого его застрелили прибывшие на место происшествия правоохранители. В результате инцидента один из них получил ранения и был госпитализирован. В больницу доставлены еще шестеро пострадавших. По данным местных СМИ, как минимум трое из них скончались.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глубоко огорчен произошедшим, и выразил благодарность экстренным службам за оперативные действия.

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