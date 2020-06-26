Европа опасается второй волны и одобряет "Ремдесивир"

Самый жаркий день с начала этого года заставил понервничать местные власти целого ряда прибрежных городов Англии. Тысячи отдыхающих заполнили пляжи Борнмута, Крайстчерча и Пула, забыв о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Вмешаться пришлось полиции.

Ранее решение премьер-министра Бориса Джонсона о скором смягчении ограничительных мер в этой части Соединенного Королевства вызывало целый шквал критики. С 4 июля англичанам разрешат посещать отели, пабы, рестораны. В то же время смертность от коронавируса в Великобритании все еще самая высокая в Европе.

В Португалии, которую зачастую ставили другим в пример как страну, чья борьба с пандемией оказалась по-настоящему эффективной, власти вновь вынуждены ужесточать ограничтельные меры. Из-за появления целого ряда новых очагов распространения вируса очередные запреты введены в 19 районах на севере Лиссабона.

"Совершенно ясно, что ситуация здесь отлична от той, что мы наблюдаем в других регионах. Как следствие, если в целом по стране действие режима повышенной готовности постепенно завершается, в столичном регионе картина несколько другая", - отметил премьер-министр Антониу Кошта.

Не время почивать на лаврах, Европа должна бросить все силы на подготовку ко второй волне коронавируса, угроза которой вполне реальна, заявляют в свою очередь во Всемирной организации здравоохранения.

"Последние две недели в 30 государствах суммарный показатель новых случаев заражения растет. В 11 из них зафиксированы ускорение распространения коронавируса, новые вспышки инфекции. Без жестких проверок национальные системы здравоохранения вновь окажутся на грани коллапса", - предупрежает Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало разрешить продажу в странах ЕС первого препарата для лечения COVID-19. Речь идет о "Ремдесивире", который применялся для борьбы с лихорадкой Эбола