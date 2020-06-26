Уличные таблички напомнят жителям Бордо о колониальном прошлом

Напоминание о великих предках или свидетельство бесславного прошлого? Во французском Бордо около 20 улиц носят имена бывших работорговцев. Не менять названия, но разъяснить их жителям решили местные власти.

Новые таблички расскажут, как знаменитый судовладелец Давид Гради перепродавал рабов для работ на сахарных плантиациях на Гаити и за счет чего разбогатела в XVIII веке семья будущего мэра Франсуа-Армана де Сэжа.

Орели Матис, руководитель проекта Mission Equality: "Большинство жителей Бордо считает совершенно естественным, справедливым наше решение напомнить об историческом контексте. Нельзя просто перечеркнуть прошлое, необходимо давать его более полную картину. Главное, принять, что все это действительно было, а еще - что это может повториться вновь. Мы должны сохранять бдительность. Жители города с нами согласны".

В то время, как участники массовых протестов против расизма в США, Великобритании и Бельгии крушат монументы, напомниающие о колониальном гнете, в Бордо появляются новые памятники - его жертвам. Город был вторым по величине рабовладельческим портом Франции и переправил только на работы в Америку до 150000 африканцев.