"Облава" на белорусских блогеров

Белорусские правоохранители возбудили уголовные дела против нескольких популярных блогеров. Среди них администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, блогер из Слуцка Владимир Неронский, автор YouTube-канала MozgON Владимир Цыганович и брестский блогер Сергей Петрухин. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным организации, более 10 блогеров задержаны в рамках уголовного дела по статье ст. 342 УК РБ ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Связаны они с событиями в Гродно 29 мая, где проходил сбор подписей в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской. В тот день были задержаны блогер Сергей Тихановский и еще несколько участников акции.

"Задержание произошло после того, как несколько женщин пытались создать конфликтную ситуацию. Инцидент закончился вмешательством милиции, демонстрационным падением сотрудника милиции на землю и задержанием Тихановского и других участников пикета ОМОНом", - говорится на сайте правозащитного центра.

30 мая Министерство внутренних дел сообщило, что в связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

"29 мая, в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. <...> Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы", - так события описываются в Telegram-канале пресс-секретаря МВД.

"Власти должны помнить, что свобода слова - это право, а не преступление"

Неправительственная организация Amnesty International призвала немедленно освободить всех блогеров. В НПО подчеркивают, что никто не может быть наказан за выражение своего мнения о политике правительства.

"Белорусские власти проводят полномасштабные чистки среди инакомыслящих, используя репрессивные законы для подавления критики в преддверии выборов, на которых президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок подряд. Оппозиционных кандидатов, их сторонников и независимые СМИ арестовывают без всяких оснований, приговаривают к огромным штрафам, лишают свободы. Мишенью становятся те, кто активно пользуется соцсетями", - говорится в заявлении.