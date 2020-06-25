ВОЗ предупреждает Европу

Темпы распространения коронавирусной инфекции в европейских странах после отмены карантина ускорились. Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность происходящим. По данным ВОЗ, за последнюю неделю в странах, входящих в Европейское региональное бюро организации, зарегистрировано свыше 130 тысяч новых случаев заражения. Европейское региональное бюро организации включает в себя 53 страны, в том числе Россию и Казахастан.

На брифинге в Женеве директор бюро Ханс Клюге сообщил: "В 30 странах в течении последних двух недель наблюдается рост числа новых случаев заболевания. В 11 из этих стран увеличение скорости передачи инфекции привело к значительному всплеску и если с этим ничего не сделать, то системы здравоохранения Европы вновь окажутся на грани коллапса".

Франция и Германия заявили, что полностью поддерживают усилия ВОЗ, направленные на борьбу с распространением коронавируса в мире. На следующей неделе начинается председательство германии в ЕС.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил: "Германия со свой стороны сделает все возможное, чтобы предоставить ВОЗ необходимую политическую, финансовую и техническую поддержку. Мы, конечно, ожидаем, что остающиеся проблемы будут надлежащим образом решены и необходимые реформы будут продвигаться для того, чтобы усилить программу экстренного реагирования, а также укрепить работу ВОЗ в рамках международных регламентов в области здравоохранения".

Германия увеличит свой взнос на 41 млн евро и предоставит еще, в частности, 25 млн евро на реализацию стратегического плана реагирования на пандемию. Франция выделит 90 млн евро на строительство в Лионе исследовательского центра ВОЗ. В этом году Париж направит организации на 50 млн евро больше средств, чем обычный французский взнос.