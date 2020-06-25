Социологи прочат Анджею Дуде победу со второй попытки

Польские социологи прочат победу в намеченных на 28 июня президентских выборах Анджею Дуде, но лишь со второй попытки. Согласно опросам общественного мнения, в первом туре нынешний глава государства заручится поддержкой около 40% избирателей, в то время как его главный соперник Рафал Тшасковский, представитель крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа», – не менее 29%. Всего за высокий пост борются 11 кандидатов.

Перемен в Польше ждут не все. Этот зубной врач надеется, что президент и правительство продолжат проводить единую политику.

"Анджей Дуда дает такую гарантию, ведь он сам бывший член ныне правящей партии. По итогам этих выборов, я надеюсь, принимать решения по всем вопросам внутренней политики Польши будет Варшава, а не Брюссель или Берлин", - говорит Михаил Сова, зубной врач.

В то же время, некоторые избиратели обвиняют самого Дуду в несамостоятельности и беспрекословном следовании указаниям партии "Право и справедливость". Этим объясняются высокие рейтинги оппозиционного кандидата Тшасковского, вступившего в избирательную гонку всего за несколько недель до голосования.

"Необходим противовес монополии власти. В стране должен быть некий контроль в отношении деятельности парламентского большинства и правительства. Это стимулировало бы развитие Польши", - считает преподаватель Петр Маркевич.

Противостояние между либералами и консерваторами длится уже 15 лет. Некоторые верят, что преодолеть раскол в польском обществе возможно только при помощи внесистемного кандидата, такого как, например, телеведущий Шимон Холовня.

"Я хочу жить в обществе, в котором свое место могли бы найти голосующие и за "Гражданскую платформу", и за партию "Право и справедливость". Я хочу, чтобы мы не спорили и не оскорбляли друг друга всякий раз, когда речь заходит о политике", - говорит Павел Слиж, юрист.

Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, бывший врач, в свое время работал в Специализированной больнице имени Юзефа Дитля в Кракове. На этих выборах ее нынешний глава намерен голосовать за коллегу.

"Это гарантия номральной жизни, столь ожидаемой всеми реформы системы здравоохранения, развития государственной семейной политики: появятся новые ясли, детские сады, многодетные семьи и пожилые люди получат необходимую социальную поддержку", - уверен Марцин Микош, директор больницы.

Согласно польским законам, если 28 июня никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур состоится еще через две недели.

"Все указывает на то, что только в середине июля станет известно имя того, кто займет президентское кресло на ближайшие пять лет. Главную же победу, кажется, одержит демократия: как ожидается, явка на этих выборах будет рекордно высокой», - передает из Кракова Лешек Каблак, корреспондент Euronews.