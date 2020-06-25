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Праздник драконьих лодок в Гонконге
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Протестующие против расизма в США повалили памятник автору национального гимна
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Искусство на службе борьбы с дезинформацией
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Экоактивисты против лоббирования интересов
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Роботы приносят еду
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Индия - Китай: столкновения на границе
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Итальянские медсёстры вышли на манифестацию
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Очаг коронавируса на пекинском рынке
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Взрыв бензовоза в Тайчжоу
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Бельгия: война памятникам
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Гонконг: годовщина манифестаций против экстрадиции
Другие No Comment
Праздничный салют в Москве продлился четверть часа
Новые рекорды Фредди Нока
Акции протеста против безработицы на юге Туниса
Зоопарк предлагает смотреть на редких котят
В ресторане только роботы!
Растениям на концерт можно без масок
"Выезд" из коронакризиса: в Лондоне построили паб на колёсах
Редкое затмение в день летнего солнцестояния
"Пятилетний Трамп" продаёт маски для сторонников президента США
Протестующие против расизма в США повалили памятник автору национального гимна
Искусство на службе борьбы с дезинформацией
Экоактивисты против лоббирования интересов
Роботы приносят еду
Черепаха, спасшая свой вид от вымирания
Индия - Китай: столкновения на границе
Итальянские медсёстры вышли на манифестацию
Очаг коронавируса на пекинском рынке
Взрыв бензовоза в Тайчжоу
Бельгия: война памятникам
Гонконг: годовщина манифестаций против экстрадиции