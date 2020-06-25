"Может, Макрон найдет слова, чтобы успокоить Путина"

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 26 июня провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Как сообщается, Макрон рассчитывает обсудить с Путиным "вопросы обеспечения стратегического равновесия", кризис на Украине, в Сирии, Ливии, Иране, а также ситуацию с распространением коронавируса.

При этом в Париже предупреждают, что за один раз серьезно продвинуться в решении этих вопросов, в частности, по украинской тематике, вряд ли удастся.

"Речь идет о том, чтобы сделать промежуточные выводы, выстроить дальнейший рабочий график, сформулировать требования и выслушать мнение наших российских партнеров по этим темам", - заявили в Елисейском дворце.

Не допустить регионального кризиса в Северной Африке

"Самая актуальная тема - это, пожалуй, Ливия. Об этом мало пишут у нас, побольше пишут во Франции. Там, как ни странно, Россия и Франция оказались в одной неформальной коалиции, поддерживающей маршала Хафтара. Здесь Москва и Париж о какой-то координации могли бы договориться", - считает политический обозреватель издательского дома "Коммерсантъ" Максим Юсин.

По его мнению, ситуация в Ливии может кардинально измениться, если коалиция во главе с Турцией, поддерживающая правительство Фаиза Сарраджа, будет продвигаться на восток. Это может привести к тому, что в боевые действия вступит Египет.

"Тогда мы получим очень серьезный региональный конфликт, гражданскую войну, которая может перерасти в серьезный региональный кризис. И тут уже и Россия, и Франция как постоянные члены Совбеза, как ответственные державы должны как минимум держать руку на пульсе, чтобы не допустить неконтролируемого развития событий".

Как считает Юсин, без обсуждения украинской темы встреча не обойдется, но "тратить лишнее время" на этот разговор ни Макрон, ни Путин не станут: "Ни одно более-менее серьезное решение о пути урегулирования конфликта в Донбассе - а это предусматривает уступки в том числе со стороны Киева - не будет принято без инструкции Вашингтона".

"Может, Макрон найдет какие-то слова, чтобы успокоить Путина"

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский считает, что поддержание хороших отношений с Россией может помочь странам ЕС удержаться на позиции одного из "центров силы", наравне с США и Китаем.

Французскому лидеру также важно будет обсудить вопросы урегулирования в Сирии, Ливии и Иране.

"Макрон исходит из того, что бессмысленно размышлять о безопасности европейского континента, не принимая в расчет Россию. Тем более сейчас, когда мы видим, что президент Трамп всячески давит на Европу, вынуждая тратить больше денег на оборону, выводит в частности войска из Германии".

В свою очередь российские власти рассчитывают на подвижки в вопросе снятия санкций:

"У России не очень хорошие отношения с Западом, остается проблема санкций (для России это очень важная проблема), и Москва, видимо, исходит из того, что с Соединенными Штатами тут вряд ли возможен прогресс, а вот с Евросоюзом прогресс не исключен", - добавляет Портанский.

Однако, по мнению Юсина, эта проблема для России хоть и неприятна, но уже не так болезненна: "Может, Макрон найдет какие-то слова, чтобы успокоить Путина, как ему кажется, но Путин особо и не беспокоится. Жили шесть лет под санкциями, ну, очевидно, еще какое-то время поживем".

В то же время Портанский полагает, что по вопросу возвращения России в "большую восьмерку" у французских властей еще более жесткая позиция, чем у американских: "Макрон считает, что пока нет прогресса по вопросам Украины и Крыма, ставить этот вопрос в повестку дня будет преждевременно".

Оба эксперта также добавляют, что ждать каких-то "прорывных" решений от этой встречи не стоит.

"Конкретные вопросы могут обсуждаться только по Ливии, но это настолько деликатная тема, что мы об этом не узнаем", - считает Юсин. Еще одно возможное конкретное решение - это объявление о проведении встречи в формате 2+2 (главы МИДов и Минобороны России и Франции) через несколько месяцев.

Когда встречались Путин и Макрон?

Первая очная встреча президентов состоялась 29 мая 2017 года, всего через две недели после вступления Макрона в должность. Владимир Путин прибыл с официальным визитом во Францию. Переговоры прошли в Версале.

Лидеры обсудили двусторонние вопросы, а также международные проблемы: урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию в Ливии и на Корейском полуострове, а также отношения РФ с ЕС. Тогда лидеры подтвердили заинтересованность развивать межгосударственные отношения.

По итогам переговоров, президенты сошлись во мнении, что позиции по Сирии у двух стран примерно одинаковые, несмотря на ряд разногласий.

Касательно антироссийских санкций Путин отметил, что они "никак не помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины", и призвал СМИ бороться "за отмену всяческих ограничений в мировой экономике", что "будет способствовать решению таких задач, как борьба с безработицей и повышение жизненного уровня наших граждан".

8 июля 2017 года главы государств повторно встретились "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, где подтвердили стремление двигаться по пути восстановления полноформатного сотрудничества.

24 мая 2018 года Макрон прибыл с официальным визитом в Россию. Путин принял его в Константиновском дворце в Петербурге. Лидеры провели двусторонние переговоры, обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений и международной повестки дня. Президент Франции совместил этот визит с участием в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве почетного гостя. 25 мая лидеры двух стран встретились с представителями российского и французского бизнеса, затем выступили на пленарном заседании ПМЭФ.

В июле того же года Эммануэль Макрон приезжал в Россию поддержать сборную Франции по футболу на чемпионате мира. Владимир Путин принял французского лидера в Кремле.

11 ноября 2018 года президент России участвовал в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны.

30 ноября 2018 года Путин и Макрон провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

19 августа 2019 года российский лидер по приглашению президента Франции прибыл в форт Брегансон — летнюю резиденцию Эммануэля Макрона. Среди главных тем переговоров — развитие двусторонних отношений, урегулирование ситуации в Сирии, иранская ядерная программа.

На вопрос о возможном возвращении России в состав "Большой восьмерки" Путин ответил, что не может "возвратиться в организацию, которой не существует". Макрон отметил, что верит в европейский путь России. "Я знаю, Россия - европейская страна, и мы верим в Европу от Лиссабона до Владивостока", — заявил президент Франции. На что российский лидер парировал: "То, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным. Для этого необходимо работать сообща".

Ситуацию на Украине Макрон назвал раздражителем в отношениях России с Европой. "Разрешение этого конфликта - волшебная палочка, которая откроет России путь к возвращению в "семерку", которая может стать "восьмеркой", - считает он. - Даже если нельзя разногласия стереть, можно что-то новое на этом построить". Французский президент призвал перестроить отношения ЕС и Москвы и заметил, что не стоит жить одними и теми же форматами.

Во время встречи был поднят вопрос и о протестных акциях в Москве в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Путин заявил, что "граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с законом. Но нарушать закон никто не имеет права и доводить ситуацию до абсурда или столкновения с властями. Виновные должны быть привлечены к ответственности". Президент России сравнил ситуацию с многомесячными протестами "желтых жилетов" во Франции.

Итогами той встречи обе стороны были довольны. СМИ обеих стран сошлись во мнении, что "по международным кризисам больших прорывов не ожидалось, но основа для этого в Брегансоне заложена".