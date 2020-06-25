Процесс над Косово: сторонники Тачи все обвинения отвергают

Совершение военных преступлений и убийство десятков людей - гаагские прокуроры обвиняют действующего президента Косово Хашима Тачи. Речь идет о событиях 1998 - 1999 гг. Вместе с Тачи аналогичные обвинения выдвинуты против еще девяти бывших борцов за независимость Косова.

Для властей молодого государства, объявившего независимость в 2008 году, это, кажется, стало полной неожиданностью. "Все лидеры бывшей Армии освобождения Косова были признаны невиновными, - заявил глава правящей партии Кадри Весели, тоже фигурант расследования. - Преступления совершали сербы, а не албанцы. Поэтому эти обвинения ничто иное, как очередная попытка переписать историю и исказить правду о жертвах борьбы за освобождения Косова".

На этом фоне оказались сорваны переговоры с Сербией при посредничестве США. После известия о выдвинутых против него обвинениях Хашим Тачи отказался от поездки в Вашингтон. В Косово многие считают, что процесс является политическим. Сторонники Тачи ни о каких военных преступлениях, совершенных косоварами, и слышать не хотят.

"Это все чей-то заказ. Суд рассматривает только дела в отношении бывших солдат Армии освобождения Косова. Но мы-то знаем, что все преступления совершали сербы, - говорит один из соратников президента. - Мы докажем, что наша война была справедливой".

Преднамеренное убийство людей, похищения, пытки... Это далеко неполный список тех обвинений, которые будет рассматривать Специальный суд по Косово в Гааге в отношении Хашима Тачи и его соратников. Многие из них сегодня находятся на ключевых постах.

За время Косовской войны с целью независимости от Сербии с обеих сторон погибло около 10 тысяч человек