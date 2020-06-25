Пик жары в Европе

Британцы заполнили пляжи и парки: жара продолжает своё наступление. Столбики термометров ползут вверх, и установленный в среду рекорд 33 °C для этого сезона - пал уже на следующий день.

После месяцев карантина открылись пляжи по всей Европе; соблюдение дистанции остаётся в силе, но это не останавливает засидевшихся дома в изоляции европейцев.

Во Франции второй день подряд температура в среднем по стране превышает 30 °C, и парижане устремились в тенистые городские парки и скверы. На юго-востоке страны жара и вовсе достигла 37°C . Но на конец недели метеорологи предсказывают грозы.

Даже в Финляндии температура была на 6°C выше обычной: синоптики предупреждали, что самыми жаркими в стране станут среда и четверг.

Этот месяц также уже стал самым тёплым июнем в истории финских измерений, а самая высокая температура (33,4°C была зарегистрирована в прошлом в Ниинисало на юго-западе страны).

Всплеск жары однако продлится недолго. По мере приближения к выходным сильные грозы, способные вызвать наводнения, ожидаются не только во Франции, но и в других странах Западной, Центральной и Восточной Европы.