ЛГБТ вне конституции

Николай Моисеев, отец троих детей и президент Благотворительного Фонда в защиту семьи, материнства и детства, в первый же день отправился голосовать за новую Конституцию. Николай активно лоббировал одну из поправок и говорит, что голосует «за» только ради нее. Это поправка гласит, что брак - это союз мужчины и женщины.

"Данная поправка позволит укрепить традиционные семейные ценности и не спекулировать на этой теме защитникам нетрадиционной сексуальной ориентации, - считает Николай. - Много стран уже закрепили брак мужчины с мужчиной и женщины с женщиной, но для нас, для большинства российского народа, русских, это неприемлемо, мы нетерпимо к этому относимся".

Наталья Звягина, директор российского представительства Amnesty International, называет поправку "опасным сигналом". Организация неоднократно заявляла о безнаказанной дискриминацию ЛГБТ людей в России. Наталья считает, что ситуация может обостриться:

"ЛГБТ люди и так не имеют законодательной возможности вступать в браки, это запрещено на законодательном уровне. Опять же со ссылкой на те же статьи действующей Конституции, и никаким образом это не мешало ограничивать людей в правах в текущем режиме. С другой стороны, поправки в Конституцию, касающиеся семьи, создают риски для ЛГБТ людей, поскольку и власти получают сигнал сверху, что это важная тема, что здесь ограничения возможны, и что те текущие дела, которые есть в отношении ЛГБТ людей, они действительно правильные. Это может спровоцировать агрессию в самом обществе".

Одно из самых громких дел в отношении активиста ЛГБТ сообщества в России – дело режиссёра Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре. Она открыто выступала против гендерных стереотипов, и теперь ей грозит 6 лет тюрьмы за бодипозитивные рисунки. Их размещение в сети следствие сочло распространением порнографии.

"Думаю, что мое дело несправедливо, - говорит Юлия. - И страшно даже не за себя, а за то, какие возможности открывает это дело для фантазии. За кем еще можно прийти".

Девушка часто получает письма и сообщения с угрозами.

"Я сталкиваюсь c гомофобами, с теми людьми, которые меня преследуют, - рассказывает Юлия. - И иногда они пишут: "Ещё месяц, и мы будем прессовать ЛГБТ, защищая Конституцию, это будет наше конституционное право".