Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Эксперты призывают Лондон лучше подготовиться ко второй волне

Комментарии
 Мария Горковская
euronews_icons_loading
Эксперты призывают Лондон лучше подготовиться ко второй волне
Авторское право  Matt Dunham/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Британские эксперты в области медицины предупреждают о риске второй волны коронавируса, к которой Соединенное Королевство может быть не готово. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном в научном журнале The BMJ. Ранее премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном ослаблении карантина в Англии, но специалисты, в том числе глава Королевского колледжа врачей, отмечают, что"локальные вспышки становятся все более вероятными, а угроза второй волны вполне реальной".

В апреле, месяце, на который пришелся пик пандемии, медработники жаловались на нехватку защитных средств. Эксперты призывают власти не повторять ошибки, а также уделить особое внимание проблеме высокой смертности среди представителей наиболее уязвимых для коронавируса этнических групп.

Перед тем, как объявить о новом смягчении ограничительных мер с 1 июля бельгийский премьер-министр Софи Вильмес напомнила соотечественникам о рисках. В прошлые выходные полторы тысячи человек устроили спонтанную уличную вечеринку в центре Брюсселя

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес: "Вирус не безвреден в том числе и для молодых людей. Более того, такие мероприятия способствуют распространению инфекции. Вы должны понимать, что рискуете не только собственнлой жизнью, но жизнью своих близких".

В Португали за прошедший месяц обнаружен целый ряд новых очагов распрстранения коронавируса, в большинстве своем – в столичном регионе. Собрания более 10 человек здесь вновь под запретом. Бары и магазины закрываются в восемь вечера.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube