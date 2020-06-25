В Париже разоблачена сеть арт-контрабандистов

Пять человек задержаны в Париже во вторник Центральным отделом по борьбе с контрабандой произведений искусства (OCBC) по обвинению в незаконной торговле артефактами из стран Ближнего Востока.

Среди них такие известные во французской столице и мире личности как глава аукционного дома Pierre-Bergé & Associés, видный эксперт по археологии Средиземноморья, бывшая хранительница Лувра, владелец популярной галереи на левом берегу Сены и торговый агент.

Профессор Института перспективных исследований Принстона Христо Цироганнис занимается выявлением предметов искусства с тёмным прошлым: "Галереи и аукционные дома постоянно скрывают истинное происхождение произведений, а именно: что они - из разграбленных музеев и контрабандой вывезены из стран с сомнительной политической ситуацией. Затем они запутывают следы, доставляя эти предметы искусства через другие аукционные дома и галереи, а иногда выкупая их у самих себя", - говорит он.

В поле зрения Центрального отдела по борьбе с контрабандой произведений искусства попали сотни произведений на общу сумму в десятки миллионов евро. Они поступали, начиная с 2010 года из таких стран, как Египет, Ливия, Йемен и Сирия.

"У меня возникли вопросы к аукционному дому Pierre-Bergé & Associés еще в 2018 году, - говорит Христо Цироганнис, - и я уведомил об этом французские власти, но ответа так и не получил. О судьбе произведений искусства я тоже ничего не узнал. Жаль, что нет никакого сотрудничества на арт-рынке, а также между заинтересованными странами, это должно быть исправлено".

По данным следствия, прошедшие через руки парижских контрабандистов артефакты осели не только у частных коллекционеров, но и в нью-йоркском музее Метрополитен, а также в Лувре Абу-Даби.