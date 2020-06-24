На тропе тарифной войны

Вашингтон рассматривает возможность введения новых пошлин, которые могут достичь 100% и повышения существующих тарифов на импорт ряда товаров из Европы на общую сумму в 3,1 млрд долларов.

Агентство Bloomeberg со ссылкой на заявление офиса представителя на торговых переговорах США Роберта Лайтхайзера сообщает, что речь идет об оливках, пиве, джине и грузовых автомобилях, а также продукции французских модные брендов Givenchy ("Живанши") и Hermes ("Эрме"), и группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси"). Повышение уже действующих тарифов может затронуть самолеты, сыры и йогурты.

Эти планы связаны со спором между США и ЕС из-за субсидирования авиакомпаний Boeing ("Боинг") и Airbus ("Эрбас"). В октябре прошлого года Арбитраж Всемирной торговой организации разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на 7,5 млрд долларов в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus ("Эрбас").

Вместе с тем ожидается и решение о возможном незаконном субсидировании корпорации Boeing правительством США и тогда уже Брюссель получит право выступить с ответными мерами.

Эксперты отмечают, что повышая тарифы, США хотят заставить Евросоюз отказаться от контрмер.