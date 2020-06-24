Тарас Щудло: "Самое трудное - идти в бой"

Каждый год Тарас Георгиевич Щудло, как председатель 3-го объединенного совета Московского комитета ветеранов, вывешивает к памятной дате фотографии живых однополчан, и каждый год их число неумолимо сокращается.

Сам генерал-майор ракетных войск стратегического назначения в этом году отметил 93-й день рождения, потом День Победы и вот сегодня - 75-ю годовщину того самого Парада Победы.

Вспомнил по этому случаю, как начинал войну: "Я попросился, и меня зачислили на Забайкальский фронт, а 9 августа 1945 года мы вступили в войну против империалистической Японии".

По окончании боевых против империалистической квантунской группировки младший лейтенант Щудло остался служить в 39-й армии на Квантунском полуострове. С 1953 года служил в Приморском военном округе, откуда поступил учиться в военную академию имени Ф.Э. Дзержинского. По окончании академии в 1960 году был назначен главным инженером ракетного полка в Костроме. В 1977 году Т.Г. Щудло назначен начальником управления Главного управления эксплуатации ракетного вооружения РВСН в чине генерал-майора.

"Самое трудное - идти в бой на войне, - вспоминает он, - когда не знаешь, будешь ты жив или нет... Сколько погибло советских людей в годы Великой Отечественной войны, так точно никто и не знает".

Тарас Георгиевич награжден орденами Почета, Ленина, орденом Отечественной войны I степени, орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями.

Сам он на историческом параде 24 июня 1945-го на Красной площади не присутствовал, поскольку после окончания Пензенского артиллерийского училища был направлен на Забайкальский фронт, но кадры кинохроники запомнил навсегда: принимавшего парад на белом коне маршала Жукова, брошенные к подножию Мавзолея 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений.