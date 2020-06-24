Парад в честь 75-летия Победы состоялся

На Красной площади в Москве состоялся военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие около 14 тыс военнослужащих, а также техника и авиация - как современная, так и историческая. Вынесли на Красную площадь и знамя Победы, которое когда-то было водружено над Рейхстагом. Парадом руководил главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а принимал министр обороны Сергей Шойгу.

Галина Полонская, Euronews:

_"Парад в этом году проходит в тот же день, что и в парадном 1945-ом, и принимают в нём участие военные не только из России, но и из 13 других стран - в частности, Индии и Китая". _

Торжества по случаю Дня Победы в России были перенесены с 9 мая в связи с пандемией COVID-19. Кроме Москвы парады прошли ещё в 28 российских городах, но в некоторых из них без зрителей - из-за эпидемиологической ситуации. За парадом на Красной площади наблюдали президент России Владимир Путин, ветераны войны и гости, в том числе главы ряда бывших советских республик и других государств. Присутствовали также представители дипмиссий.

"Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ: отстояв свою землю, продолжали сражаться, освободили от захватчиков государства Европы. Положили конец страшной трагедии Холокоста. Спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии", - сказал, обращаясь к собравшимся, Владимир Путин.

По окончании парада он пообщался с ветеранми, а затем вместе с лидерами других стран, принявших участие в преаздничных мероприятих в честь 75-летия Победы, российский президент отправился пешком в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата .

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, который в России отмечается как День памяти и скорби, Путин также позложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. 29 мая он подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня, объявив этот день нерабочим.