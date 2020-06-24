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Польша

За несколько дней до выборов президент Польши отправился за океан

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За несколько дней до выборов президент Польши отправился за океан
Авторское право  BARTOSZ SIEDLIK/AFP or licensors
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В воскресенье миллионы избирателей в Польше примут решение о том, кто поселится в президентском дворце в Варшаве на следующие пять лет. Но нынешний его обитатель Анджей Дуда вместо предвыборных поездок по стране решил отправиться в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. При этом рейтинги Дуды падают, а его основной оппонент становится популярнее.

Решение Дуды отстаивает вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич. Телеканалу Euronews она заявила: "Мы всего лишь действуем сразу в нескольких направлениях, США играют роль стратегического партнёра не только Польши, но и всей Европы, и мы это поддерживаем. В течении последних четырех лет, когда я занимала разные должности в правительстве, я неоднократно говорила об этом с представителями Еврокомисии, что мы, будучи европейцами, должны вновь почувствовать свою общность с Соединёнными Штатами".

Даррен Макаффри, Euronews: "Несомненно, нет ничего нового в теплых взаимоотношениях Польши и США. Но после нескольких лет трений с Евросоюзом по таким вопросам, как реформа судебной системы и свобода прессы, нынешнее правительство Польши решило пойти на политическое сближение с администрацией Трампа, а не Европейского союза. В надежде, что такая тактика поможет завоевать симпатии избирателей".

Томаш Плудовски, кафедра американских исследований, Лодзинский университет: "Европейский союз - относительно новое объединение государств, поэтому многие люди, включая консерваторов, поддерживают европейские ценности, но в данный момент не во всём одобряют работу ЕС. Они считают, что Евросоюз продвигает идеи, которые в их понимании принадлежит левому политическому спектру, особенно в том, что касается гендерных вопросов и ЛГБТ-сообщества".

Польская оппозиция, в свою очередь, рассматривает этот визит в США как пиар-ход.

Даррен Макаффри, Euronews: "Это часть предвыборной кампании?"

Дариуш Росати, бывший министр иностранных дел Польши: "Да, это часть предвыборной кампании. Президент Дуда надеется, что встреча и фотосессия с президентом Трампом добавят ему популярности. Мы должны продолжать выстраивать хорошие отношения как с ЕС, так и с США. Наша безопасность основывается на двух столпах. Это НАТО и Европейский Союз. Нынешнее правительство всё это время занималось односторонней политикой и это очень опасно. Если вы хотите устоять, такую позицию нельзя назвать очень стабильной.”

Несмотря на то, что вопросы внешней политики не занимают центрального места в этой предвыборной кампании, они все равно отражаются в любой повестке дня - будь то экономика или безопасность, ведь здесь спорят либеральная европейская модель с так называемым американским консерватизмом. Так что у поляков есть еще несколько дней, чтобы выбрать, куда двигаться в будущем.

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