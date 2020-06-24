Президент Косова обвинен в совершении военных преступлений и преступлений против человечества

Президент Косова Хашим Тачи и еще девять человек обвинены в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Им вменяются в вину убийства, похищения людей, преследования и пытки. Обвинения предъявил специальный прокурор в Гааге.

"В обвинительном акте утверждается, что они несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп", - отметили в прокуратуре.

Специальный международный суд по преступлениям в Косове был создан в 2017 году, через шесть лет после публикации доклада ПАСЕ, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям. Среди них - наркоторговля, похищения и убийства людей, торговля человеческими органами.