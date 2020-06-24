Все российские суда, прибывающие в Южную Корею, будут отправлены на карантин

Все российские суда, прибывающие в Южную Корею, будут отправляться на карантин. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Ким Ган Нип.

Днем ранее у 16 моряков российского судна-рефрижератора "Айс Стрим" (порт приписки - Владивосток), остановившегося в порту Пусана, был обнаружен коронавирус. Позже инфекцию выявили у члена команды еще одного корабля.

По данным российского консульства, заболевшие россияне госпитализированы в специализированный медицинский центр Пусана. Болезнь у них протекает бессимптомно.

23.06.2020 г. в южнокорейских средствах массовой информации появились публикации о прибывшем в порт Пусан российском... Publiée par Генеральное консульство России в Пусане sur Lundi 22 juin 2020

Согласно новым правилам, владельцы судов обязаны будут сообщать местным властям обо всех членах экипажа, сошедших на землю менее чем за 14 дней до прибытия в Южную Корею. В ином случае судно будет оштрафовано и ему будет запрещено заплывать в воды Южной Кореи.

“В настоящее время южнокорейские портовые и карантинные власти предпринимают все возможные меры для предотвращения распространения инфекции на территории порта Пусан”, - сообщается на странице Консульства России в Пусане в Facebook.