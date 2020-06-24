Европа готовится ко второй волне эпидемии коронавируса

Эксперты предупреждают о высоком риске второй волны эпидемии коронавируса в европейских странах. В Германии с каждым растет число новых случаев заражения: за последние сутки оно увеличилось на 587. На западе страны повторный карантин введен в двух районах для 360 тыяч жителей после массовой вспышки коронавируса на местном мясокомбинате.

В Италии, самой пострадавшей от инфекции стране Европы, суточный прирост новых случаев заражения составил 122.

Профессор Маурицио Чеккони медицинского университета Humanitas в Милане: "Мы готовы к тому, что пациенты с Ковид-19 могут вернуться. Начало эпидемии застало нас врасплох, поэтому сейчас мы готовимся к работе на основе двух ключевых принципов — сдерживание распростания инфекции в обществе и в болничной среде и подготовка к резкому росту числа пациентов отделениях реанимации в случае вторйо волны".

В Италии 62 случая зафиксированы в северной Ломбардии, ставшей эпицентром вспышки заболевания. Пока в восьми из 20 областей Италии за прошедшие сутки никто не заразился, в 10 областях нет пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Профессор Джозеф Кеседжиоглу, Европейское общество интенсивной терапии: "Мы знаем, что нас ожидает, но надеемся, что все будет не так плохо как раньше. У нас есть план действий в государственных и частных больницах. У нас готовы дпольнительные койкоместа. Мы знаем, что делать в случае второй волны. У нас есть оборудование и медицинские принадлежности, но даже если все необходимое, самое главное, чтобы хватило медперсонала, сотрудников, которые ухаживают за пациентами".

В Португали обнаружные новые очаги распрстранения инфекции. В стране за последний месяц зарегистрировано свыше 9 200 случаев заражения, большинство из них пришлось на столичный регион. В связи с чем в Лиссабоне ужесточаются ограничительные меры — нельзя собираться группами более 10 человек, кафе и магазины должны закрываться к 8 часам вечера.