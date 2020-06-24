Быть ли аннексии? Европейские депутаты призывают остановить израильского премьера

Израиль предупреждают: страна столкнется с "соответствующими последствиями", если продолжит реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Более тысячи европейских депутатов из 25 стран ЕС подписали открытое письмо, в котором выразили озабоченность по поводу предложений США, касающихся урегулирования палестино-израильского конфликта. Речь идет о плане президента Трампа, который дает Израилю "зеленый свет" на аннексию порядка 30% территории Западного берега реки Иордан и Иорданской долины.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что односторонние шаги Израиля будут представлять собой серьезное нарушение международного права.

Более 100 депутатов Европарламента и ряд израильских законодателей обратились к Боррелю, убеждая его как можно скорее возобновить заседания Совета ассоциации ЕС-Израиль.

Тема аннексии была основной в предвыборной кампании премьера Биньямина Нетаньяху. Перед церемонией приведения к присяге сформированного им правительства, Нетаньяху сказал, что пришло время распространить суверенитет на еврейские поселения на Западном берегу Иордана и в Иорданской долине. На заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию генсек ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии.