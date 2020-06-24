Британские пабы, которые ведут свою историю чуть ли от нашествия римлян на Альбион и которые работали во время всех войн, были на время пандемии закрыты.

И вот через 10 дней, в субботу, 4-го июля, британцы получат возможность пропустить кружку пива в своем любимом заведении. Там, где все привыкли тереться плечами, придется соблюдать социальную дистанцию, сокращенную до одного метра.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, выступая в Палате общин, не скрывал своего энтузиазма: "Наша национальная спячка закончилась, жизнь возвращается на улицы наших городов и деревень, уже открыты магазины, мы идем вперед!".

Сокращение социального дистанцирования с двух до одного метра будет действовать лишь в Англии, валлийцам же и шотландцам придется сохранять двухметровое расстояние.

Но эти послабления, настойчиво повторяют те, кто сдерживал развитие эпидемии в стране, не означают, что вирус потерял свою вирулентность и что отCOVID-19 перестали умирать люди.

На брифинге для прессы от излишней беззаботности предостерегал главный санитарный врач Англии Крис Уитти: "Нам всем нужно найти разумный баланс в том, как придерживаться стиля прежней жизни и традиций, а, с другой стороны, действовать с осознанием того, что эпидемия может вернуться".

Пример Германии в этом отношении может подействовать отрезвляюще: после выявления свыше полутора тысяч инфицированных в земле Северный Рейн-Вестфалия в карантин поместили 360 тысяч жителей близлежащего к очагу заражения - это мясокомбинат - округа.

Во Франции правительство выбивалось из сил, доказывая необходимость разработки и внедрения приложения для гаджетов, предупреждавшее распространение инфекции. Три недели назад приложение стало доступным для скачивания, за это все время с его помощью о возможных контактах с инфицированными были предупреждены 14 пользователей из двух миллионов юзеров, послушно установивших его на свои мобильные.