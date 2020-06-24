Австрийские власти предупреждают граждан об опасности поездок в ФРГ

На фоне вспышки коронавирусной инфекции на западе Германии, власти Австрии предостерегли граждан от поездок в соседнюю страну. Речь, в частности, идет о федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что ситуация там быстро улучшится и не приведет к распространению вируса по всей Германии.

В эпидемиологически неблагоприятных округах Северного Рейна-Вестфалии (Гютерсло и Варендофе) снова ввели ограничительные меры.

Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн- Вестфалия: "Мы имеем дело с высоким уровнем заболеваемости, как в нашем регионе, так и в Германии. Из-за того, что сотрудники мясокомбината компании Tönnies проживают в разных местах, а это сотни человек, вспышка коронавирусной инфекции несет в себе огромный риск возникновения пандемии".

За последние несколько дней коронавирус нового типа выявлен уже у более чем 1500 работников мясокомбината, расположенного в городе Реда-Виденбрюк. Предприятие закрыто на две недели. Компания Tönnies взяла на себя расходы по тестированию персонала на наличие инфекции. В общей сложности в карантине оказались около 650 человек. Ограничительные меры введены до конца июня. Однако не исключено, что их действие будет продлено.