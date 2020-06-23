США останавливают выдачу виз, надеясь побороть безработицу

Соединённые Штаты до конца года останавливают выдачу грин-карт и рабочих виз. Такое распоряжение подписал президент США Дональд Трамп. В заявлении Белого дома отмечается, что задача такого шага — отдать предпочтение американским рабочим в условиях восстановления экономики после коронавирусного карантина. При этом не исключается, что действие запрета продолжится и в следующем году.

Визы, одобрение которых приостанавливается, касаются самых разных категорий: от сезонных работников сельского хозяйства до высокуровневых специалистов в науке и технике.

Ряд организаций и деятелей раскритиковали решение президента. Среди них — руководство компании Twitter и глава SpaceX Илон Маск. Они, среди прочего, подвергли сомнению заявления Трампа о том, что приостановка выдачи виз откроет для американцев боле полумиллиона рабочих мест.

Серьёзную обеспокоенность высказывает и Еврокомиссия: около 10 тысяч европейцев, которые живут и работают в США, не могли вернуться в Штаты из-за коронавируса, а новые ограничения ещё больше осложняют ситуацию.